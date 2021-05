Spar: Der King am Ring

Am 26. Mai 2021 eröffnet im historischen Gebäude der ehemaligen Creditanstalt-Zentrale an der Wiener Ringstraße der Interspar Premium-Flagshipstore inklusive erstem À la carte Restaurant von Spar in Österreich.

"Interspar am Schottentor - Der Genuss im Herzen Wiens." Der Slogan des neuen Aushängeschilds der Spar-Flotte am Standort Schottengasse 6-8 in 1010 Wien wird auch in allen Details gelebt. Dies fängt an beim komplett individuell gestalteten Ladenbau und zieht sich hin bis zum Sortiment, das unter anderem rund 600 hier exklusiv erhältliche Artikel umfasst. Dennoch betonte Spar-Vorstand Markus Kaser bei der Eröffnungspressekonferenz, dass der Markt sich nicht nur an die oberen 5.000 der Gesellschaft wendet. Vielmehr will man ein Angebot für alle in Wien wohnenden Menschen bieten - vom Studenten, der nahe gelegenen Uni Wien, bis zum Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei in der Wiener Innenstadt. Zudem möchte man möglichst viel des Touristenstroms, der sich zukünftig wieder von der U2-Station Schottentor über die Schottengasse in Richtung Stephansdom bewegt, an den Kulinarik-Hotspot umleiten.

Hier ein paar Facts des neuen Interspars am Schottentor:

Umbauzeit: 2019 bis 2021 (Eröffnung rund ein Jahr später als geplant)

Fläche: 1.770 Quadratmeter Verkaufsfläche Lebensmittelmarkt und Market Kitchen + 300 Quadratmeter À la carte Restaurant "Das Mezzanin" mit 86 Sitzplätzen

Sortiments-Highlights: 850 Weine und Schaumweine vor Ort, 447 Produkte von 94 lokalen Lieferanten

Beschäftigte: 160 Mitarbeiter (davon rund 100 Teilzeitkräfte) im Hypermarkt + 26 Gastro-Mitarbeiter

Leitung: Andreas Bocek (Hypermarkt) und Alfred Lehner (Mezzanin Bar & Restaurant)

Öffnungszeiten:

Interspar Hypermarkt: Mo. bis Fr. 7.30 bis 20.00 Uhr, Sa. 8.30 bis 18.00 Uhr

Mezzanin Bar & Restaurant: Mo. bis Sa. 7.30 bis 22.00 Uhr, So. 9.00 - 18.00 Uhr

Parken: Ab 20 Euro Einkaufswert zwei Stunden Gratis-Parken in den Parkgaragen Votivpark und Freyung

Investitionssumme Spar: Über 10 Millionen Euro



Interspar am Schottentor: Neuer Kulinarik-Hotspot in der Wiener Innenstadt

Spar/Johannes Brunnbauer V.l.n.r.: Spar-Vorstand Markus Kaser, Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Interspar-Geschäftsführer Johannes Holzleitner nahmen die offizielle Eröffnung in kleinem Rahmen vor. 1/11 Teilen Spar/Johannes Brunnbauer 2/11 Teilen Spar/Johannes Brunnbauer 3/11 Teilen Spar/Johannes Brunnbauer 4/11 Teilen Stefan Pirker 5/11 Teilen Stefan Pirker 6/11 Teilen Stefan Pirker 7/11 Teilen Spar/Johannes Brunnbauer 8/11 Teilen Stefan Pirker 9/11 Teilen Spar/Johannes Brunnbauer 10/11 Teilen Stefan Pirker 11/11 Teilen

Einen ausführlichen Bericht über den Interspar am Schottentor lesen in der CASH-Ausgabe 6/2021, die am 28. Juni 2021 erscheint.