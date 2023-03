Interspar/Andreas Sillaber

Geschäftsleiterin Birgit Köpf (Mitte l.) und Regionaldirektor Andreas Mark (Mitte r.) sowie die Mitarbeitenden blicken dem modernisierten Interspar-Hypermarkt im Vorarlberger Bürs freudvoll entgegen.

Die in zwei Etappen durchgeführten Bauarbeiten sollen bis März 2024 abgeschlossen sein.

Obwohl der seit nunmehr 20 Jahren bestehende Interspar-Hypermarkt im Zimbapark in Bürs bei Bludenz in den nächsten Monaten von Grund auf modernisiert wird, kommt es zu keiner kompletten Geschäftsschließung. Stattdessen werden die in Kürze beginnenden Bauarbeiten in zwei Etappen gegliedert. Im Abschnitt eins steht der Kundschaft ein verkleinerter Hypermarkt mit 1.471 Quadratmetern zur Verfügung. Diese Phase dauert bis zum Herbst 2023, wobei anschließend der gesamte Lebensmittelbereich fertig modernisiert ist. Im folgenden Bauabschnitt zwei wird dann der Non-Food-Bereich auf den neuesten Stand gebracht, sodass im März 2024 die Gesamteröffnung von 3.938 Quadratmetern Verkaufsfläche gefeiert werden kann.