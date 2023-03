Spar : Klagenfurt: Convenience im Fokus

Der Spar am Eck is back. Das Team rund um Marktleiterin Gabriela Traunik freut sich über die Eröffnung.

Nach nur zwei Monaten Umbauphase eröffnet die Spar-Filiale im Klagenfurter Verwaltungszentrum in der Bahnhofstraße 37 wieder.

"Ich freue mich, dass wir den etwas in die Jahre gekommenen Spar-Supermarkt komplett erneuern konnten, um unseren Kund:innen ein modernes und allen Ansprüchen gerecht werdendes Einkaufserlebnis zu ermöglichen", so Paul Bacher, Geschäftsführer für Spar Kärnten und Osttirol. Die Jausen- und Convenience-Produkte, die nun auf ausreichend Platz gekühlt werden können, aber auch der Frische-Bereich wurden zusammengefasst und vergrößert - und das nach nur zwei Monaten Umbauphase. Im neu eröffneten Spar finden Kunden fortan vier neue Self-Checkout-Kassen zusätzlich zu den zwei bedienten Kassen.



Mit der Erneuerung wolle man auf die "Bedürfnisse der Kund:innen" mehr eingehen, heißt es in einer Presseaussendung des Lebensmittelhändlers. "Es war uns ein Anliegen, ein der Kundenfrequenz entsprechendes Frische- und Jausen-Paradies zu schaffen, das keine Wünsche offenlässt", sagt Bacher. Für die Kunden-Convenience ist auch ein schnelles und bargeldloses Bezahlen wichtig, gerade weil es in der teils stark frequentierten Filiale eine unkomplizierte Abwicklung braucht. Das Bezahlen an den Self-Checkout Kassen reduziert die Wartezeit und sei in der meist ohnedies begrenzten Mittagspause, so Bacher, praktisch.