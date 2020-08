Ab 1. September öffnet der neue Interspar samt Market Kitchen im Einkaufszentrum in Pasching auf 3.250 Quadratmeter Verkaufsfläche. 115 Mitarbeiter sind an diesem Standort beschäftigt.

Nach 20 Jahren im größten Einkaufszentrum in Oberösterreich wurde es Zeit für eine rundum Erneuerung. Nun präsentiert sich der nagelneue Interspar in der PlusCity in Pasching topmodern und eröffnet offiziell am 1. September. Auf über 3.250 Quadratmeter Verkaufsfläche bietet der Store regionale Spezialitäten, persönliche Bedienung und ein volles Sortiment von 50.000 Produkten. Besonderes Highlight: Die neue Market Kitchen, in der vor den Augen des Kunden trendige Bowls kreiert, knusprige Hendl gebraten und frische Panini belegt werden.Aber auch das Sortiment kann sich sehen lassen: 50.000 Produkte, davon über 400 von rund 60 lokalen Produzenten. Dreh- und Angelpunkt für alle Interspar-Dienstleistungen ist die neue Rezeption, die unter dem Motto "Persönlich für Sie da" steht.Für die Modernisierung wurden zahlreiche regionale Firmen wie Huber Reklametechnik aus Marchtrenk oder Hauser Kältetechnik aus Linz engagiert und somit auch positive Impulse für die lokale Wirtschaft gesetzt. Moderne, klimafreundliche Technologien bei Klimatisierung, Kühlung und Beleuchtung sind Standard. "Wir wollten ein Einkaufsparadies mit heller, freundlicher Atmosphäre und hoher Aufenthaltsqualität schaffen, in dem unsere Kundinnen und Kunden alles für das tägliche Leben bekommen. Das ist uns gelungen", freut sich Interspar Österreich Geschäftsführer Markus Kaser.