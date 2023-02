Spar/Brunnbauer

(v.l.n.r.): Spar-Geschäftsführer Alois Huber, Marktleiterin-Stellvertreter Almir Mahmutovic , Martkleiterin Biljana Savic, Obst- und Gemüse-Abteilungsleiterin Shemshedije Asani und der stellvertretende Spar-Vorstandsvorsitzende Hans K. Reisch

Von allem ein bisschen mehr: Sortiment, Platz und vor allem Frische. Der wiedereröffnete Spar im 14. Wiener Bezirk präsentiert ein umfangreiches Warenangebot.

In der Albert-Schweitzer-Gasse können Kund:innen nun mehr Frische, ein umfangreicheres Sortiment und das auch noch auf 150 Quadratmeter mehr Platz einkaufen, also zuvor. "Nach einer kurzen Bauzeit von rund vier Monaten, können wir hier in der Albert-Schweitzer-Gasse den Kund:innen einen topmodernen Supermarkt mit einem umfangreichen Warenangebot präsentieren", freut sich Spar-Geschäftsführer Alois Huber. Der Lebensmittelhändler bringe, so Huber, "mit dem modernen Spar-Markt nicht nur Lebensqualität, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in den Bezirk, sondern setzt durch die nachhaltige Bauweise auch ein Zeichen in Sachen Klimaschutz."







Spar/Brunnbauer Top-modern ist der Spar im 14. Wiener Gemeindebezirk. In dem wiedereröffneten Markt steht stets die Frische im Vordergrund. Davon überzeugen können sich Kund:innen laut einer Aussendung bei Produkten aus der filialeigenen Backstation und dem Obst- und Gemüseangebot. Auch in der Feinkost-Abteilung, mit Frischfleisch in Bedienung, sind Beratung und Qualität das höchste Gebot. Betreut wird der Markt von insgesamt 22 Mitarbeiter:innen, darunter auch zwei Lehrlinge. Marktleiterin in der Filiale in der Albert-Schweitzer-Gasse ist Biljana Savic. Unterstützt wird sie von Marktleiterin-Stellvertreter Almir Mahmutovic. Feinkost-Abteilungsleiterin Branka Djurcic und Obst- und Gemüse-Abteilungsleiterin Shemshedije Asani (siehe Foto).