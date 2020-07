Spar: Neuer Top-Nahversorger in Oed

v.r.n.l.: Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale Marchtrenk, freut sich mit Manuela und Ralf Geretschläger, Spar-Kaufleute in Traun-Oedt, über die gelungene Eröffnung des topmodernen Nahversorgers in Traun-Oedt.

Spar-Kaufmann Ralf Geretschläger eröffnete seinen neuen Spar-Supermarkt im westlichen Stadtteil von Traun und überzeugt durch sein abwechslungsreiches Angebot an regionalen sowie internationalen Spezialitäten in Bedienung und Selbstbedienung.

Der erfahrene Einzelhändler, der zusätzlich zu seinem neu renovierten Nahversorger in Traun-Oedt zwei weitere Spar-Supermärkte in Timelkam und Hellmonsödt betreibt, übernimmt den Standort von der früheren Kaufmannsfamilie Schnabl. Seit Ende März wurde der Nahversorger umgebaut und präsentiert sich nun seinen Kunden modern und zeitgemäß. „Mit dem Umbau haben wir den Standort auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Wir eröffnen damit einen nachhaltigeren und somit zeitgemäßen Nahversorger für Oedt“, betont Jakob Leitner, Geschäftsführer der Spar-Zentrale Marchtrenk. Der wiedereröffnete Markt besticht durch seine nachhaltige Bauweise. So wird mittels Wärmerückgewinnung die Energie aus den Kühlgeräten zum Heizen und Kühlen des gesamten Outlets verwendet.

„Unser neuer Nahversorger wirkt nun frisch und modern - passend zu unserem breiten und abwechslungsreichen Sortiment“, ist Spar-Einzelhändler Ralf Geretschläger von seinem neuen Markt und dessen Auswahl überzeugt. Seine Kunden finden in den Regalen beispielsweise frische Trockenfrüchte vom Genusswerk Schrempf aus Bad Goisern, Bio-Müslis von der Rosenfellner Mühle aus St. Peter in der Au oder Bio-Öle von der Ölmühle Raab aus Eferding. Zusätzlich sorgen 75 PKW-Stellplätze für ein bequemes Einkaufserlebnis.