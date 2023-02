Spar : Neueröffnung im Herzen von Graz

Spar/Werner Krug

v.l.n.r.: Spar-Kaufmann Rudolf Marcell Osterberger mit Tochter Jaqueline und Lebensgefährtin Erika, Sonja Mühlberger (stv. Obfrau Verein Achterbahn) und Spar-Steiermark Geschäftsführer Christoph Holzer bei der Eröffnung, bei der Spar 1.500 Euro an den Verein Achterbahn übergibt.

Am 15. Februar eröffnet Spar in der Grazer Rechbauerstraße wieder. Von außen wurde der Nahversorger in den vergangenen Monaten komplett erneuert, und das unter neuer Führung. Spar-Kaufmann Rudolf Marcell Osterberger übernimmt.

Die Rechbauerstraße inmitten von Graz ist heute, 15. Februar, Schauplatz einer Spar-Wiedereröffnung. In neuem Glanz erstrahlt der 170 Quadratmeter große Markt nach monatelanger Renovierung wieder und bietet neben familiärem Flair, eine breite Sortimentsauswahl. Als eines der Highlights ist eine Feinkost mit frischen Fleisch-, Wurst-, Käse- und Brot-Spezialitäten in Bedienung vorgesehen. Die große Auswahl der Spar-Marken mit gutem Preis-Leistungsverhältnis sowie viele regionale steirische Schmankerl runden das Angebot ab. Der seit 20 Jahren erfolgreich im Lebensmittelhandel tätige Rudolf Marcell Osterberger übernimmt die Führung des wiedereröffneten Marktes. Osterberger führt bereits einen weiteren Standort in der Maiffredygasse seit zweieinhalb Jahren. Der Kaufmann, der zuvor sieben Jahre lang als Marktleiter in der Zinzendorfgasse aktiv war, kennt die Stammkundschaft in St. Leonhard bestens und weiß, wie urbane Nahversorgung funktioniert. Im Rahmen der Eröffnung seines quasi zweiten Marktes übergab Spar 1.500 Euro an den Verein "Achterbahn", welcher sich für die psychische Gesundheit einsetzt.





Den familiären Flair erleben Kund:innen besonders im Inneren des Marktes: Osterbergers Lebensgefährtin Erika sowie die beiden Kinder Jacqueline und Maurice werden auch im neuen Spar im Herz-Jesu-Viertel anzutreffen sein. Osterberger freue sich "unglaublich auf unseren zweiten Spar in St. Leonhard. Mir sind der Stadtteil und vor allem die Menschen ans Herz gewachsenen. Schön, dass wir jetzt gleich doppelt die Nahversorgung sichern dürfen."



Den familiären Flair erleben Kund:innen besonders im Inneren des Marktes: Osterbergers Lebensgefährtin Erika sowie die beiden Kinder Jacqueline und Maurice werden auch im neuen Spar im Herz-Jesu-Viertel anzutreffen sein. Osterberger freue sich "unglaublich auf unseren zweiten Spar in St. Leonhard. Mir sind der Stadtteil und vor allem die Menschen ans Herz gewachsenen. Schön, dass wir jetzt gleich doppelt die Nahversorgung sichern dürfen."