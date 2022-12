Spar: One-Stop-Shopping am Neusiedler See

Spar/Brunnbauer

Spar-Kauffrau Jolanda Markowitsch hat ihr 300 Quadratmeter großes Geschäft in Jois (Bezirk Neusiedl am See) rundum modernisiert.

Mitten im Ortszentrum von Jois gelegen, erfreut sich der Spar-Markt von Jolanda Markowitsch nicht nur bei den Einheimischen großer Beliebtheit, sondern auch bei den zahlreichen Radfahrern des Neusiedler See Radwegs, der direkt am Geschäft vorbei führt. "Wir verstehen uns als Nahversorger in Jois - gut erreichbar, persönlich, regional", so Jolanda Markowitsch, Spar-Kauffrau in dritter Generation.





Dementsprechend bietet ihr rundum modernisierter und am 15. Dezember 2022 eröffneter Markt auf 300 Quadratmetern nicht nur rund 4.000 Artikel. Darüber hinaus gibt es hier einen Tabakverkauf und eine Lotto-/Toto-Annahmestelle. Zudem ist man als Post-Partner tätig. Außerhalb der Öffnungszeiten steht ein Snack-Automat rund um die Uhr zur Verfügung und ab Jänner 2023 wird es dann auch noch Coffee to go geben.

Dementsprechend bietet ihr rundum modernisierter und am 15. Dezember 2022 eröffneter Markt auf 300 Quadratmetern nicht nur rund 4.000 Artikel. Darüber hinaus gibt es hier einen Tabakverkauf und eine Lotto-/Toto-Annahmestelle. Zudem ist man als Post-Partner tätig. Außerhalb der Öffnungszeiten steht ein Snack-Automat rund um die Uhr zur Verfügung und ab Jänner 2023 wird es dann auch noch Coffee to go geben.