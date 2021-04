Spar: Spar für Münchendorf

In den vergangenen Monaten ist in Münchendorf der neue Spar-Supermarkt mit rund 600 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem Sortiment von rund 15.000 Artikeln entstanden. Geführt wird er von den selbstständigen Spar-Kaufleuten Kerstin Pfeiffer und Mario Mildner.

Spar/Brunnbauer

Der neue Spar-Supermarkt in Münchendorf.

2

Spar/Brunnbauer

Die Kunden erwartet ein umfassendes Angebot.

Gut erreichbar, mit einer top Auswahl und regionalen Produkten, das sind die Schlagwörter, die den neuen Spar in Münchendorf beschreiben. "Gemeinsam mit unserem Team freuen wir uns darauf, ein zuverlässiger Nahversorger und der Jausen-Spezialist in Münchendorf zu sein", freuen sich die beiden Spar-Kaufleute Kerstin Pfeiffer und Mario Mildner. Auf 600 Quadratmetern Verkaufsfläche bieten sie neben dem Spar-Sortiment Produkte aus der Region an und arbeiten dafür mit zahlreichen lokalen Betrieben zusammen. So gibt es unter anderem Fruchtsäfte von der Fruchtwelt Mohr-Sedler, Weine & Pasteten vom ortsansässigen Top-Heurigen "Dreimäderlhaus" und Kürbiskernprodukte von der Familie Pilitsch. Herzstück des Marktes ist jedoch die Feinkostabteilung mit ofenfrischem Gebäck und Frischfleisch in Bedienung. Aber auch für die "schnelle Jause" findet man hier Angebote vom Coffee to go über süße Kleinigkeiten und anderen Jausen-Ideen. Ein Partyservice rundet das Angebot zusätzlich ab.Beheizt wird das Gebäude über eine Wärmerückgewinnung (zu 85 %) und eine Luftwärmepumpe (zu 15 %). Bei der Wärmerückgewinnung wird die von den Kühlaggregaten abgegebene Wärme zur Beheizung des neuen Spar-Supermarktes verwendet. Beleuchtet wird ausschließlich mit LED und durch die Gebäudedämmung entspricht der Heizwärmebedarf des neuen Supermarktes dem eines Niedrigenergiegebäudes. Zusätzlich kommt als Kältemittel der Kühlanlagen ausschließlich COzum Einsatz. Spar bringt mit dem modernen Supermarkt nicht nur Lebensqualität und Arbeitsplätze in die Region, sondern setzt auch ein Zeichen in Sachen Klimaschutz.