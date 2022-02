Mit 24. Februar eröffnet die neue 620m2 groeße Spar-Filiale in Graz Stiftingtal. Eine einladende Marktatmosphäre und eine extra große Vielfalt regionaler Lieferanten stehen im Mittelpunkt.

Heute, 24. Februar, eröffnet ein neuer Spar-Supermarkt in Graz/Stiftingtal. Dabei wird hier auf ein unvergessliches Einkaufserlebnis für die Kunden wert gelegt: "Einkaufen ist mehr als die Besorgung von Lebensmitteln", sagt Christoph Holzer, Geschäftsführer Spar Steiermark und Südburgenland. Eine "ansprechende Ladengestaltung" gehöre dazu, denn schließlich "isst das Auge mit".

Dies sei längst Teil der Unternehmensphilosophie. In Stiftingtal haben bei Marktleiter Arnold Baumgartner und seinem Stellvertreter Leon Nestic 20 Mitarbeitende einen sicheren Job gefunden. Weiters stehen den Kunden 28 Gratis-Parkplätze für den Einkauf per Auto zur Verfügung. Zusätzlichen Service bieten die Lotto-Toto-Annahmestelle und ein Zigarettenautomat. Im Zuge der Neueröffnung übergab die Handelskette auch 2.000 Euro an die Kinderkrebsstation des LKH Graz.