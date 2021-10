Spar: Südsteirischer Frische-Hotspot

Spar/Krug

Der Spar-Markt von Arnfels übersiedelte in einen Neubau nach St. Johann im Saggautal, der am 28. Oktober 2021 offiziell eröffnet wurde.

Der neue Spar in St. Johann im Saggautal (Bezirk Leibnitz) ist um rund 200 Quadratmeter größer als sein Vorgänger in Arnfels. Insgesamt verfügt er über rund 730 Quadratmeter Verkaufsfläche. Zudem gibt es 74 Parkplätze. Im Zuge des Standortwechsels kam es auch zu einem Update auf das neueste Spar-Design. Sprich, es wurden eine Marktplatz-Atmosphäre sowie großzügige Gänge geschaffen. Insgesamt sind hier 23 Mitarbeitende inklusive eines Lehrlings beschäftigt, wobei die Marktleitung in den Händen von Christine Kurmann bzw. ihrer Stellvertreterin Jasmin Scheer liegt.