Spar: Volltreffer in Sachen Supermarkt

Der neue Markt in Treffen am Ossiacher See in Kärnten bietet eine große, moderne und einladende Frische- und Feinkostabteilung.

In Treffen vereinen sich fortan Obst und Gemüse, Wurst, Käse, Brot und Gebäck und auch die Frischfleisch-Abteilung zu einer umfassenden und inspirierenden Frischeabteilung, die durch den Neubau eine um 50 Prozent vergrößerte Verkaufsfläche bietet.

Regionalität ist bei Spar kein bloßes Lippenbekenntnis, sondern an all unseren Standorten spürbar und Teil unserer österreichischen Identität“,



In vielen Bereichen haben wir uns bemüht, den speziellen Anforderungen dieses 2-Saisonen-Standortes gerecht zu werden. So haben wir mit der endgültigen Fertigstellung des Parkplatzes im September 90 extra breite Komfort-Parkplätze."

Gemeinsam mit Marktleiter Thomas Strasser kümmert sich ein 24-köpfiges Team um die Anliegen und Wünsche der Kunden. Für alle, die auch am Sonntag auf frisches Gebäck oder auf ein herzhaftes Steak von Tann zurückgreifen wollen, sind die Saisonöffnungszeiten ein Gewinn. In den Sommer- und Wintermonaten hat der Spar-Supermarkt auch an Sonn- und Feiertagen von 08:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr geöffnet.



Aufgrund seiner außergewöhnlichen Lage am Ossiacher See und am Fuße der Gerlitzen ist der neue Spar-Supermarkt in Treffen einer der wenigen "2-Saisonen-Standorte" in Kärnten. Daher ist der Markt auch den Großteil des Jahres über an sieben Tagen in der Woche geöffnet. Eine weitere Besonderheit:Im 2100 Produkte umfassenden, regionalen Sortiment lassen sich eine Vielzahl an Köstlichkeiten der 133 Kärntner Lieferanten finden, denn: "versichert Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol. "