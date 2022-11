Spar: Ein Supermarkt in neuem Glanz

Spar

Alles neu bei Spar in Obsteig.

Nach rund vier Monaten eröffnet am Mieminger Plateau in Obsteig (Bezirk Imst) der neue Spar-Supermarkt. Hier wurde komplett erneuert und auf 600m2 Verkaufsfläche vergrößert.

Anfang November öffnete Spar nach nur vier Monaten Umbauzeit seine Pforten in Obsteig neu. Mit dem Umbau wurde unter anderem die Verkaufsfläche auf 600m2 erweitert. Die großzügige Außenfassade ist aus Glas, nach dem Eingangsbereich erwartet die Kundinnen und Kunden eine extragroße Weinabteilung, frischer Fisch in Selbstbedienung und Sushi. Tann-Frischfleisch mit dem AMA-Gütesiegel kommt zu 100 Prozent aus Österreich und Spezialitäten wie das Tiroler Almrind warten auf die Kundschaft. Für all jene, die einen Zwischenstopp machen, kommen Coffee-to-go, kalte & warme Snacks und feine Kuchen gerade recht.