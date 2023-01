Spar: Ein Interspar-Shopping-Mekka

Interspar/Lackner

Im Herbst 2023 wird das erneuerte Interspar-Einkaufszentrum eröffnen.

Der Bezirk Wien-Ottakring ist aktuell Schauplatz einer besonderen Modernisierung: Das Interspar-Einkaufszentrum wird nach dem letzten Umbau vor 20 Jahren innen und außen modernisiert. Die Gesamteröffnung ist für Herbst 2023 geplant.

In zwei Bauabschnitten und innerhalb rund eines Jahres soll das bestehende Interspar-Einkaufszentrum zum "modernsten" in Österreich werden, so die Aussendung des Unternehmens. Während der etwa einjährigen Bauzeit ist die Nahversorgung in der Sandleitengasse in Wien-Ottakring gesichert, denn der Markt sowie das Restaurant bleiben geöffnet. Letzteres wird in der Bauphase 1 komplett erneuert und entsteht auf einer neuen, zentraleren Fläche im Obergeschoss des Centers. Ab der Eröffnung des Restaurants Mitte März 2023 laden hier 155 Sitzplätze sowie eine komplett neue Kaffeebar und Sonnenterrasse zum Verweilen ein.







Interspar/KBIA Kulmus Bügelmayer GmbH Ein Marktplatz mit frischer Feinkost, Warenwelten für Produkte des täglichen Bedarfs und viel Platz für regionale Spezialitäten werden den neuen Interspar im Herbst diesen Jahres prägen. Im Inneren des Interspar-Hypermarktes wird der Fokus auf Warenwelten des täglichen Bedarfs und regionale Spezialitäten gelegt. Im Rahmen der Modernisierung werde natürlich auch auf Nachhaltigkeit Wert gelegt. So wird das gesamte Center auf energiesparende LED-Beleuchtung umgestellt, heißt es. Während der beiden geplanten Bauabschnitte wird jeweils eine Hälfte des rund 3.500 Quadratmeter großen Markts erneuert, die andere Hälfte bleibt für die Kundschaft zum Einkaufen geöffnet.



Johannes Holzleitner, Geschäftsführer Interspar Österreich, dazu: "Wir sichern auch während des Umbaus die Nahversorgung und bieten ein umfangreiches Lebensmittel-Sortiment, Haushalts- und Kosmetikartikel des täglichen Bedarfs sowie ein eingeschränktes Non-Food-Sortiment." Das gesamte Sortiment vom Zubehör im Lebensraum Küche, der Vielfalt an Haushaltswaren bis hin zu Elektrogeräten können Kundinnen und Kunden auf interspar.at/haushalt online bestellen. Das, so Holzleitner, funktioniere von Zuhause oder direkt im Markt mithilfe der Mitarbeiter. Geliefert wird auf Wunsch nach Hause oder in den Markt selbst.



