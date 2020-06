Spar: Zeitgemäße Versorgung für Stadtteil Oed

Der Eurospar Linz Schiffmannsraße ist seit Donnerstag, 25. Juni 2020 im "Forum Oed" eingezogen.

Mitten im neu geschaffenen "Forum Oed" gelegen, besticht der Nahversorger durch seine klimafreundliche Bauweise, seine moderne Architektur und mit einer großzügigen Produktvielfalt auf rund 1.200 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Das alte „Eurocenter“ in Linz-Oed macht einem neuen Stadtteil Platz. Auf der Fläche des ehemaligen Einkaufszentrums entstehen seit Baubeginn im Jahr 2017, 140 Wohneinheiten mit Gewerbeflächen im Erdgeschoß. Als einer der ersten Mieterinnen zieht nun die Spar mit einem Eurospar in der Schiffmannstraße ein. 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen, im neu entstandenen „Forum Oed“, mit kompetenter Beratung für eine Nahversorgung auf Topniveau. „Wir haben uns schon riesig auf die Eröffnung des neuen EUROSPARs gefreut. Der Markt ist lichtdurchflutet, modern und weitläufig. Hier macht das Arbeiten Spaß!“, so Peter Zellinger, Marktleiter in der Schiffmannstraße.