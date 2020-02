In der Weberzeile in Ried im Innkreis eröffnet erstmals ein Sportfachgeschäft, dass dem von Sport 2000 International entwickeltem Storekonzept "Absolute" folgt.

Der wesentlicher Unterschied zu bereits implementierten Sport 2000 Profihändlern: das Verständnis der Zusammenarbeit. "Absolute" Händler können sich dank optimaler Unterstützung von Sport 2000 auf ihre Kernkompetenz, nämlich individuelle Beratung und Verkauf, konzentrieren. Sie verpflichten sich dabei, vorgegebenen Richtlinien zu folgen und eng zu kooperieren. Sport 2000 bietet dafür strategische Schritte, wie attraktive Ladenbaukonzeptionen, Anregungen in Sachen Community Management und die Organisation der Supply Chain an. Das internationale Retail Format von Sport 2000 zeichnet sich durch eine starke Vertikalisierung aus.Der neue "Absoulte Teamsport Store" in Ried im Innkreis spezialisiert sich auf einer Fläche von 250 Quadratmeter ausschließlich dem Teamsport und implementiert auch neue digitale Angebote, die das Einkaufserlebnis auf ein neues Level heben sollen. Für die Zukunft plant Sport 2000 weitere "Absolute" Standorte im Bereich Teamsport in Österreich.