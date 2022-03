Am Bahnhof Feldkirch eröffnet nun die zweite Bahnhofsfiliale der Marke Sutterlüty. Analog zu Dornbirn Bahnhof ist der neue Markt in der Bahnhofcity aber kein klassischer Ländlemarkt, denn das Sortiment mit über 6.000 Produkten ist auf mobile und reisende Kunden ausgelegt.

Bereits im Februar eröffnete Sutterlüty am Feldkircher Bahnhof - der zweite Bahnhofsmarkt, neben dem in Dornbirn. Analog zu der Filiale am Bahnhof Dornbirn orientiert sich das Sortiment im neuen Markt an einer großen Auswahl an einem breiten Convenience Angebot, wie frischen Snacks to go, Obst und Gemüse oder frischem Sushi.