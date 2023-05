Tchibo: Erstes Kaffeehaus in Wien

Tchibo

Eine Innenausstattung in hellen Pastelltönen erwartet die Kund:innen im Kaffee Max und noch dazu nachhaltig-zertifizierter Röstkaffee.

74 Jahre nach der Gründung eröffnet Tchibo Mitte dieser Woche das erste "Kaffee Max" in Österreich. Das Kaffeehaus soll eine Hommage an Tchibo Gründer Max Herz sein.

Guter Kaffee bedeute vor allem eines: Genuss. Mit dem ersten Kaffee am Wiener Bauernmarkt möchte Tchibo dem Firmengründer Max Herz ein Zeichen setzen. "Mit dem Kaffee Max präsentieren wir einen Ort, an dem wir die Faszination Kaffee erlebbar machen und zeigen wie viel Emotion und Leidenschaft in unseren Kaffees steckt. Wir sind Experten für Kaffeespezialitäten – vom Ursprung bis in die Tasse – und um unserer Herkunft, Gegenwart und Zukunft eine eigene Bühne zu geben, haben wir das Konzept des Kaffee Max entwickelt," freut sich Tchibo-Österreich-Geschäftsführer Erik Hofstädter über die Eröffnung.





Ausschließlich nachhaltig-zertifizierte Kaffeesorten werden hier geboten, heißt es vom Kaffeeröster. Zusätzlich erwartet die Gäste eine Auswahl an süßen und pikanten Snacks.



