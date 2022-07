Thomas Philipps: Auf ins Burgenland

Nach den erfolgreichen Eröffnungen im steirischen Köflach und oberösterreichischen Enns steht bereits die dritte Dependance von Thomas Philipps in den Startlöchern.

Um seinem Ziel, 30 Märkte in Österreich in den nächsten fünf Jahren, nachzukommen, treibt der deutsche Gartencenter-Diskonter Thomas Philipps den eingeschlagenen Expansionskurs weiter voran. Nach den jüngsten Eröffnungen im Köflach im April und Enns im Juni dieses Jahres steht im September mit Oberwart nun eine weitere Neueröffnung an.