Thomas Philipps, der deutsche Diskonter für Heim und Garten, eröffnet seinen österreichweit ersten Markt in Köflach (Stmk.).

Auf rund 2.000 Quadratmetern bietet der Händler über 18.000 Produkte an.

Peter Sükar, Obmann Regionalstelle Voitsberg in der WKO Steiermark, Martin Gaber, Geschäftsführer Thomas Philipps Österreich, Marktleiter Jürgen Schneider und Helmut Linhart, Bürgermeister Köflach

Am 28. März 2022 eröffnet der erste Österreich-Markt des Heim- und Gartenbaudiskonters Thomas Philipps im steirischen Köflach. Ab dann finden Konsumenten einen Mix aus Produkten für Garten, Haushalt, Hobby, Haustier und den täglichen Bedarf zum Dauertiefpreis. Das 18.000 Artikel umfassende Sortiment, erstreckt sich über mehr als 2.000 Quadratmeter und wird durch rund 200 zusätzliche Aktions- und Saisonartikel abgerundet. Im umfangreichen Sortiment befinden sich unter anderem Food- sowie Non-Food-Artikel, Haushaltswaren, Inneneinrichtung, Dekoartikel, Bekleidung, Spielwaren, Gartenmöbel und -zubehör, Campingausrüstung und Elektrogeräte. Für den neuen Filialstandort wurde in den vergangenen vier Monaten eine alte Lagerhalle auf dem Bahnweg 6 rundum erneuert.