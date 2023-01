Foto Fischer

Martin Gaber, Österreich-Geschäftsführer von Thomas Philipps

Der deutsche Gartendiskonter Thomas Philipps setzt seine Expansion fort: Ende Februar wird der österreichweit vierte Markt im Burgenland eröffnet.

Thomas Philipps erweitert sein Marktnetz in Österreich und eröffnet am 27. Februar 2023 den zweiten Standort im Burgenland und zugleich vierten österreichweit. Den neuen 1.800 Quadratmeter großen Markt in Siegendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wird Izabella Tóth als Marktleiterin übernehmen. Knapp ein dreiviertel Jahr ist der Gartendiskonter schon am heimischen Markt zugegen (CASH hat berichtet). Thomas Philipps ist bislang in Köflach, Enns und Oberwart vertreten.





Das Burgenland sei mit seiner ländlichen und dennoch mit dem zentralen Umfeld genau die richtige Location für einen weiteren, zweiten Markt im Bundesland. "Siegendorf liegt sehr verkehrsgünstig, vor allem durch die Schnittstelle zwischen Österreich und Ungarn. Wir freuen uns deshalb, dass wir erstmals auch ungarische Kundinnen und Kunden begeistern können", sagt Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Philipps Österreich. Außerdem werde man am neuen Standort vom Start weg "das größtmögliche Sortiment von Thomas Philipps anbieten können, noch mehr als in den drei anderen Märkten", so Gaber. Der Diskonter steht mit seinen über 18.000 Artikeln und 200 zusätzlichen Aktions- sowie Saisonwaren für ein vielfältiges Angebot.

Das Burgenland sei mit seiner ländlichen und dennoch mit dem zentralen Umfeld genau die richtige Location für einen weiteren, zweiten Markt im Bundesland. "Siegendorf liegt sehr verkehrsgünstig, vor allem durch die Schnittstelle zwischen Österreich und Ungarn. Wir freuen uns deshalb, dass wir erstmals auch ungarische Kundinnen und Kunden begeistern können", sagt Martin Gaber, Geschäftsführer von Thomas Philipps Österreich. Außerdem werde man am neuen Standort vom Start weg "das größtmögliche Sortiment von Thomas Philipps anbieten können, noch mehr als in den drei anderen Märkten", so Gaber. Der Diskonter steht mit seinen über 18.000 Artikeln und 200 zusätzlichen Aktions- sowie Saisonwaren für ein vielfältiges Angebot.