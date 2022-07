An der A1 bei St. Pölten laden jetzt neu auf 1.700 Quadratmetern sechs Gastronomieangebote - von Burger King über Presto Cucina Italiana bis zu Nordsee - zum Verweilen ein.

Pünktlich zur Hauptreisezeit eröffnet die TQSR Group am 30. Juli 2022 an der Autobahnraststätte St. Pölten Österreichs größten Rosehill Foodpark. Dieser beherbergt auf 1.700 Quadratmetern die sechs Gastronomiekonzepte Burger King, Coffeeshop Company, Fast' and' Fresh (zahlreiche Bowls - von proteinreich bis vegan), Nordsee, Presto Cucina Italiana und Rosenberger. "Mit Rosehill Foodpark bringen wir ein Konzept auf die Straße, das aus der Raststation eine Genusstation macht. Die Integration beliebter und erfolgreicher Gastronomiemarken bringt alle Vorteile, die sich Reisende wünschen, unter ein Dach: hohe Qualität, große Vielfalt, optimierte und eingespielte Prozesse und vor allem faire sowie attraktive Preise", sagt Hartmut Graf, CEO der TQSR Group.



TQSR

Über die TQSR Group Die im Eigentum der Familie des Wiener Wirtschaftsanwalts Dieter Spranz stehende TQSR Group ist eine Holdinggesellschaft mit Schwerpunkt Gastronomie. Seit dem Jahr 2015 ist die TQSR Group Masterfranchisenehmer für Burger King in Österreich. Nach der Übernahme von Rosenberger im Frühjahr 2019 und Coffeeshop Company im Februar 2021 beschäftigt die TQSR Group in Österreich im Jahresdurchschnitt rund 1.000 Mitarbeiter. Hierbei betreibt die Firmengruppe 28 eigene Burger King Restaurants, zwölf Rosenberger Raststätten, zwei Coffeeshop Company Standorte, zwei Rosehill Foodparks sowie mit 24/7 Shop N' Go ein Retail-Automatensystem.

Für Geschäftsreisende hat man eine exklusive Business Lounge eingerichtet, um auch unterwegs in diskreter Atmosphäre wichtige Telefonate, E-Mails oder auch Meetings zu erledigen. Für Kinder wiederum stehen Indoor- und Outdoor-Spielbereiche zur Verfügung und zudem gibt es eine eigene Hundezone, in der Vierbeiner den Auslauf genießen können. Stolz ist man weiters auf die Sanitärräume, die sich unter der Eigenmarke The Loo präsentieren. Diese verfügen über echtes Islandmoos, Raumbelüftung und beruhigende Musik. Damit will man laut Eigenaussage das "stille Örtchen" in eine Wohlfühloase verwandeln, in der höchste Hygienestandards eine Selbstverständlichkeit sind.