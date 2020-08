Unimarkt: Nahversorger in Lembach

Die Unimarkt-Filiale besticht durch eine großzügig angelegte Feinkostabteilung und ein Blumengeschäft im Gebäude.

Nach nur knapp zwei Monaten Bauzeit eröffnet der renovierte Unimarkt in Lembach. Auf einer Verkaufsfläche von 550 m2 finden sich neben der großen Feinkostabteilung auch ein ansprechender Marktplatz für Obst und Gemüse sowie eine reichhaltige Auswahl an Produkten aus der Region. Besonders an dem Standort ist, dass das Blumengeschäft Affenzeller direkt im Gebäude eingemietet ist. In den Umbau wurden 500.000 Euro investiert.Beim Umbau wurde viel Wert auf eine klimafreundliche und energieeffiziente Ausstattung gelegt, so wurde die Beleuchtung auf LEDs umgestellt und die Kälteanlage arbeitet mit Wärmerückgewinnung. Durch die Maßnahmen werden bis zu 30 Prozent der bisherigen Energiekosten eingespart.