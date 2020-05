Wein & Co: Wiedereröffnung auf der Mahü

Am 15. Mai öffnet die Wein & Co Filiale auf der Mariahilferstraße 36 nach Umgestaltungsmaßnahmen wieder ihre Tore.

Nach dem Umbauarbeiten präsentiert die Wein & Co Filiale auf der Mariahilferstraße auf einer Fläche von 242 Quadratmetern eine umfangreiche Wein- und Genusswelt. Mehr als 1000 verschiedene nationale und internationale Weine sind dort genauso zu finden wie ein feines Speisen- und Delikatessenangebot. Ein besonderes Shop- und Barerlebnis soll dabei ein integriertes Ladenkonzept mit eigener Verkostungszone bieten. Hier werden neben kostenlosen Verkostungen von "Wein-Klassikern" auch monatlich wechselnde Themenverkostungen stattfinden. Für den Sommer wurde außerdem ein 25 Quadratmeter großer Schanigarten angelegt. So sollen einkaufen, genießen und verweilen vereint und die Filiale zu einen place to be werden. Die Leitung der neuen Filiale übernimmt Peter Hainz, während sich Markus Diemer für die Bar verantwortlich zeigt.Rund um die Wiedereröffnung warten am 15. und 16. Mai ausgewählte Aktionen auf die Gäste.