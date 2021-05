Rewe

Rewes "Pick & Go"-Markt in der Kölner Innenstadt kommt ohne Kasse und Bezahlvorgang aus - dank Erkennung aller Kunden-Bewegungen per Computer Vision. Die Verbraucher, die den autonomen Check-out nutzen wollen, melden sich per spezieller App an der Schranke am Eingang an.

Rewe will mit einem High-Tech-Store auf den Spuren von Amazon Go wandeln. Als erster Händler Deutschlands öffnen die Kölner einen hybriden Supermarkt, der auf Wunsch ganz ohne Kassen-Nutzung auskommt – dank Erkennung aller Kunden-Bewegungen per Computer Vision.

Rewe öffnet als erster Händler in Deutschland einen Supermarkt, der auf Wunsch ohne Bezahlvorgang an der Kasse auskommt. Der "Pick & Go" genannte Konzeptstore soll im Spätsommer