Jarretera - stock.adobe.com

Lidl liegt in Deutschland bei den Absatzzahlen für Nonfood unter den Planzielen. Nun steuert der Diskonter dagegen.

Lidl bestellt für nächstes Jahr deutlich weniger Nonfood-Ware und reagiert damit auf sinkende Umsätze. Verspätete Lieferungen und sparsame Kunden belasten das Geschäft.

Sinkende Nachfrage und Logistikprobleme lassen den Nonfood-Anteil am Umsatz bei Lidl abrutschen. Die Zielmarke von 15 Prozent ist außer Reichweite, in den meisten Ländern – auch in D