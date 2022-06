Adeg: Gratis Eis zum Schulschluss

Bei 270 teilnehmenden Adeg-Kaufleuten können sich Schülerinnen und Schüler mit ihrem Zeugnis ein kostenloses Eis abholen.

Für einen besonderen Start in die Sommerferien wollen heuer 270 Adeg-Kaufleute sorgen. Gibt es bei ihnen doch für jene Schülerinnen und Schüler, die ihr Abschlusszeugnis vorzeigen, ein gratis Eis. "Was im Zeugnis steht, spielt dabei keine Rolle - Ferienbeginn ist schließlich Eiszeit für alle!", heißt es seitens Adeg.



Mit dieser Aktion will Adeg vor allem das soziale Engagement der Kaufleute in den Gemeinden unterstreichen. "Gerade die Kinder, die sich das ganze Jahr über fleißig in der Schule bemühen, haben sich eine Abkühlung zum Start der wohlverdienten Sommerferien verdient. Es macht mich stolz, dass unsere Adeg-Kaufleute ein G'spür für die Bedürfnisse wirklich aller Menschen in ihren Gemeinden haben und auch auf die Kleinsten nicht vergessen", erklärt Adeg-Vorstandssprecher Brian Beck.