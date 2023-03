Adeg: Trauer um bekannten Adeg-Kaufmann

Am 25. Februar 2023 ist Adeg-Kaufmann Walter Schmutterer aus Trautmannsdorf an der Leitha (NÖ) plötzlich und unerwartet verstorben.

Walter Schmutterer war ein Vollblut-Kaufmann, der im Bezirk Bruck an der Leitha drei Adeg-Standorte führte. Neben dem Stammhaus in Trautmannsdorf an der Leitha, betrieb er auch noch Märkte in Sommerein und Reisenberg. Zusätzlich zur Arbeit in seinen Geschäften war Walter Schmutterer stark in der beruflichen Standesvertretung und im gesellschaftlichen Leben der Region als Blasmusiker engagiert.