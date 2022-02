Adeg Zell am See

Der AGM in Maishofen wird gemeinsam mit vier weiteren Märkten ab 1. Mai 2022 ein Eurogast-Standort.

Mit 1. Mai 2022 schließt sich Adeg Zell am See mit fünf C&C-Märkten Eurogast an. Der Jahresumsatz des Verbunds eigenständiger Gastrogroßhändler wächst damit auf über 500 Mio. Euro netto.

"Es ist schade, dass sich Rewe als langjähriger guter Partner aus dem Gastrogroßhandel zurückzieht. Strategisch ist es aber verständlich, sich zukünftig voll auf den Einze