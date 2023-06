AMA-Marketing/Thomas Meyer

Am Podium zum Thema "Brauchen wir überhaupt noch Nutztiere?" beim AMA Fleischforum: Moderatorin Sabine Kronberger mit Werner Fischer und Alois Lachinger vom österreichischen Klimarat, Wilhelm Windisch, Experte für Tierernährung an der TU München, und Johann Kaufmann, Geschäftsführer des Fleischhof Raabtal.

Fleisch oder Nicht-Fleisch, das ist die Frage, die viele Konsument:innen, aber auch die Branche derzeit beschäftigt. In diesem Sinne nahm sich auch das diesjährige AMA-Fleischforum, das am 1. Juni im ThirtyFive in Wien stattfand, dem Status quo der Fleischwirtschaft und ihrer Rolle als Klimakiller an.

Fleisch hat aktuell nicht unbedingt einen guten Ruf. Die Menge geht zurück, die Wertigkeit des Lebensmittels sinkt, die Tierwohldebatte ist in aller Munde. Und dennoch landen jährlich noch i