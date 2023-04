CASH

Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing

1.000 unangekündigte Kontrollen zusätzlich, Bewusstseinsbildung stärken, Bio ausbauen und mit NGOs in den Dialog treten - das sind nur einige der Maßnahmen, welche die AMA-Marketing in einer groß angelegten Transparenz- und Qualitätsoffensive in Aussicht stellt.

100 Tage hat Christina Mutenthaler-Sipek nun den Chefsessel der AMA-Marketing inne. Anlässlich dieses Umstandes und natürlich auch um die Transparenz- und Qualitätsoffensive der 1