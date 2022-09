AMA-Marketing: Bio-Anteil steigt

Die RollAMA-Zahlen zeigen, dass der wertmäßige Bio-Anteil weiter ausgebaut werden konnte.

Im heimischen LEH (Supermärkte, Diskonter, Fachhandel und Direktvertrieb) entfielen vergangenes Jahr 11 Prozent aller Frischelebensmittel-Umsätze auf Artikel mit Bio-Qualität. In der ersten Jahreshälfte 2022 ging es weiter bergauf mit einem Plus von 2,5 Prozent. Die wichtigsten Gründe dafür waren die Kriterien Tierwohl und die Nachhaltigkeit. Der LEH hat für das Segment eine wichtige Rolle, da 81 Prozent aller entsprechenden Lebensmittel über Supermärkte und Diskonter vertrieben wurden. Auf den Direktvertrieb entfielen 14 Prozent, 5 Prozent auf den Fachhandel.

Insgesamt machte der LEH 2021 laut RollAMA mit Bio-Frischwaren exkl. Brot und Gebäck Umsätze im Wert von knapp 800 Mio. Euro. "Die Zahlen des ersten Halbjahrs 2022 - 431 Mio. Euro - lassen mit einem Plus von 2,5 Prozent darauf hoffen, dass der bis 2021 dynamisch gewachsene Bio-Markt sich weiter gut entwickelt", erklärt Michael Blass, Geschäftsführer der AMA-Marketing. Ihn positiv stimmt der Umstand, dass die Preise für Bio-Artikel weniger stark gestiegen sind (+3,5 %) als jene für Nicht-Bio-Ware (+7,8 %).

Am stärksten vertreten im Bio-Segment sind Milch und Naturjoghurt. Ebenfalls relevant sind diesbezüglich Butter, Käse, Wurst und Schinken. Beim Bio-Fleisch und -Geflügel gab es nach einer Flaute in den vergangenen Halbjahren endlich wieder ein Plus. Ebenso ist das bei Obst und Gemüse der Fall, nur Bio-Kartoffeln wurden weniger gekauft. Auch bei den Eiern konnte kein Wachstum verzeichnet werden.