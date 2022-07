hedgehog94 - stock.adobe.com

Von Jänner bis Mai 2022 verteuerten sich die im RollAMA-Warenkorb erhobenen konventionellen Produkte um 6,5 Prozent, während die Preiserhöhungen bei Bio-Ware nur 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr betrugen.

Milch, Milchprodukte, Fleisch, Wurst, Frischobst, Frischgemüse, Kartoffeln, Eier, TK-Obst & -Gemüse, Obst & Gemüse-Konserven sowie Fertiggerichte - all diese Produktgruppen werden im RollAMA-Haushaltspanel erhoben. Und dabei zeigte sich in den ersten fünf Monaten des heurigen Jahres, dass sich sämtliche konventionellen Produkte im Vergleich zum Vorjahr verteuerten - Fertiggerichte mit + 0,1 Prozent am geringsten, Butter und Margarine mit + 23,4 Prozent am stärksten. Lenkt man den Blick jedoch auf Bio-Produkte, so sieht man, dass TK-Obst & -Gemüse (- 2,9 %), Kartoffeln (- 1,1 %), Frischobst (- 0,9 %) und Waren der Bunten Palette (- 0,4 %) sogar günstiger wurden. Insgesamt erlebten Bio-Frischelebensmittel einen Preisauftrieb von 2,5 Prozent von Jänner bis Mai 2022, wobei sich Fleisch inkl. Geflügel (+ 7,8 %), Wurst & Schinken (+ 5,6 %) sowie Obst- und Gemüsekonserven (+ 5,6 %) am stärksten verteuerten.