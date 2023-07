Amazon: "Chancen muss man auch nützen"

Amazon/Laura Boehler

Miriam Enzi, Managing Director von Amazon Logistics in Österreich

Im Rahmen des 4Gamechangers Festivals 2023 in Wien trat Miriam Enzi, ­Managing Director von Amazon Logistics in Österreich, als Keynote Speakerin auf. CASH traf sie im Anschluss zu einem exklusiven Interview.

Eine Frau in der Logistik, noch dazu in einer Führungsposition? Nein, das ist keine Ausnahme. Zumindest nicht bei Amazon. In Deutschland werden sieben der zwanzig Logistikzentren von Frauen gelei