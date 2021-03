Amazon erhöht 2021 die Anzahl seiner festangestellten Mitarbeiter in Deutschland von 23.000 auf über 28.000.

Um den Wachstumskurs in Deutschland fortzusetzen, sucht Amazon heuer rund 5.000 neue Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen. Das Spektrum erstreckt sich von der Kommissionierung und den Versand von Waren über das Marketing und Finanzwesen bis hin zur Forschung an Zukunftstechnologien. Folglich sind auch die benötigten Qualifikationen sehr unterschiedlich. "Für einen Teil der Tätigkeiten braucht es keinen formalen Abschluss, bei anderen ist lange Erfahrung in der Spitzenforschung erforderlich", erklärt Amazon in einer Presseaussendung.

Das Unternehmen betont ebenso, dass man Wert auf Vielfalt legt: "Amazon beschäftigt in Deutschland Mitarbeiter:innen aus mehr als 150 Ländern und bietet Menschen jeglichen Hintergrunds Aufstiegschancen: Ob Frau, Mann oder divers, mit oder ohne Migrationshintergrund, mit oder ohne Handicap, gleich welcher Religion oder sexuellen Orientierung", heißt es seitens Amazons.

Hinsichtlich Gehälter in der Logistik nennt Amazon auch konkrete Zahlen. Die diesbezüglichen Stundenlöhne beginnen in Deutschland je nach Standort zwischen 11,30 und 12,70 Euro. Nach zwölf und 24 Monaten bei Amazon steigt der Lohn automatisch. Nach 24 Monaten verdienen Mitarbeiter durchschnittlich rund 2.600 Euro brutto pro Monat. Enthalten sind hier auch beschränkte Mitarbeiteraktien (Restricted Stock Units) und weitere Extras.