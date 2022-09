Laura Boehler

Blick ins bereits bestehende Amazon-Verteilzentrum in Großebersdorf (NÖ)

Der Gemeinderat von St. Valentin hat grünes Licht für ein Amazon-Verteilzentrum an der Grenze von Nieder- und Oberösterreich gegeben. Nun geht es an die Klärung von vertraglichen und technischen Details.

Aktuell betreibt Amazon vier Verteilzentren in Österreich - drei im Großraum Wien (Großebersdorf, Liesing, Simmering) und seit 15. September 2022 eines in Klagenfurt. Man hätte auch schon gerne mehr solcher Verteilzentren in Betrieb, doch oft legt sich unter anderem die Gemeindepolitik quer. Dies führte etwa dazu, dass geplante Projekte in Graz und Dornbirn bisher nicht realisiert werden konnten beziehungsweise gänzlich gestoppt wurden.





Auf Schiene gebracht wurde nun jedoch ein Projekt in St. Valentin im Bezirk Amstetten, da sich der dortige Gemeinderat in einer Grundsatzentscheidung dafür ausgesprochen hat, Pläne für ein Amazon-Verteilzentrum weiterzuverfolgen. In nächsten Schritten müssen jetzt unter anderem Grundstückskauf und widmungsrechtliche Verfahren abgeschlossen werden. Laut APA-Meldung befindet sich eines der in Frage kommenden Grundstücke im Eigentum der Stadtgemeinde St. Valentin. Für den von Amazon im Mostviertel geplanten Standort sprechen sowohl seine gute Verkehrsanbindung an die A1-Westautobahn sowie seine Nähe zu den Großräumen Linz und St. Pölten.

Das Verteilzentrum in St. Valentin würde jedoch nicht von Amazon selbst errichtet werden, sondern von Fraktal Development. Ähnlich wie etwa beim Standort Klagenfurt würde der deutsch-österreichische Projektentwickler das Grundstück kaufen, entwickeln und an Amazon weitervermieten.



