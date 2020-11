Es wird an die heimischen Konsumenten appelliert, den erforderlichen Wegen des täglichen Lebens heute besonders achtsam nachzugehen. Händler kündigen Streichungen von Werbeschaltungen bei diversen Medien an.

Händler stoppen Werbeeinschaltungen

Reaktion Billa

Reaktion Spar Österreich

Die furchtbare Nachricht des Anschlags gestern Abend in der Wiener Innenstadt ruft bei der heimischen Bevölkerung aber auch über die Grenzen hinaus tiefe Betroffenheit hervor. Auch der Handel zeigt sich schockiert und reagiert - sowohl zu den Ereignissen als auch bezüglich des Umgangs diverser Medien in der Berichterstattung.Zahlreiche Händler in der Innenstadt sowie einige Wiener Einkaufszentren halten heute geschlossen. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, Verletzten und deren Angehörigen, denen wir unser tiefstes Mitgefühl ausdrücken. Der Handelsverband dankt allen Einsatzkräften und den Behörden für ihren unermüdlichen Einsatz, um die Wiener Innenstadt für die Bevölkerung wieder sicher zu machen", so Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will in einer ersten Stellungnahme. Der Appell an die Bevölkerung: Den erforderlichen Wegen des täglichen Lebens heute besonders achtsam nachzugehen, Auffälligkeiten umgehend dem Notruf zu melden und etwaige Videos, die im Zusammenhang mit den Geschehnissen stehen, anzu senden.Dass Videos nicht öffentlich zum Beispiel auf diversen Social Media- oder anderen Online-Kanälen geteilt werden sollen, betonte die Landespolizeidirektion Wien gestern eindringlich. Große Aufregung herrscht deshalb nun aber über die Berichterstattung von Oe24 oder der Kronen Zeitung. So wurden auf Oe24.tv etwa Videos gezeigt, dessen Inhalte als verstörend eingestuft werden, u. a. war zu sehen, wie auf Menschen geschossen wurde. Über Twitter gingen zahlreiche Beschwerden an den Presserat ein, außerdem forderte man Streichungen der Presseförderung oder debattierte über die Vergabe von Inseraten auf den Onlineplattformen beider Medien. Erste Händler reagierten bereits darauf. Billa kündigte als erstes an, Werbeeinschaltungen in den beiden Medien zu stoppen.Etwas später folgten Spar, Interspar und Hervis. Aufgrund der Art der aktuellen Berichterstattung wolle man ein klares Zeichen setzen.