Andrey Popov - stock.adobe.com

Die Regierung hat am Dienstag ein breites Paket gegen die Teuerung präsentiert, das Familien, Arbeitnehmern, aber auch Unternehmen zugutekommen soll. Dabei sollen sogar endlich die kalte Progression abgeschafft, der Klimabonus erhöht und Betriebe für gestiegene Energiekosten entschädigt werden.

Das Thema Teuerung und Inflation begleitet uns seit Monaten, wie auch Bundeskanzler Karl Nehammer in einer Pressekonferenz am Dienstag betonte, in der die Regierung ein neues Entlastungspaket vorstell