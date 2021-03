Der Online-Lebensmittelhändler gurkerl.at kooperiert mit dem kalifornischen Unternehmen Apeel, um die Haltbarkeit von Zitrusfrüchten zu verdoppeln.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Aus pflanzlichen Fetten, die beispielsweise in Samen und Schalen vorkommen, wird eine flüssige, komplett ungiftige Lösung hergestellt. Diese sprüht man direkt nach der Ernte auf Obst, sodass es zur Bildung einer "zweiten Haut" kommt. Die Schutzschicht bewirkt, dass Lebensmittel weniger schnell verderben. Die Früchte bleiben deshalb länger frisch, weil sie weniger oxidieren und weniger Wasser verlieren.

In Deutschland kooperiert Apeel beispielsweise schon seit einiger Zeit mit Edeka. In Österreich arbeitet man jetzt mit dem im Dezember 2020 gestarteten Online-Lebensmittelhändler gurkerl.at zusammen. So können ab sofort Apeel-verfeinerte Orangen, Mandarinen und Clementinen sowie Grapefruits bei gurkerl.at gekauft werden. Weiters Obst sowie Gemüse sollen folgen.