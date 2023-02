Dragan Dok

Nach der klassischen Jobmesse findet in Kooperation mit der Wirtschaftskammer die Messe "Techniker:innen von Morgen" im Westfield Donau Center statt

Am kommenden Montag will das Westfield Donau Zentrum neuerlich Unternehmen mit potenziellen Mitarbeitern zusammenbringen. In den Tagen darauf findet erstmalig eine Messe unter dem Titel 'Techniker:innen von Morgen' statt.

Unter dem Motto "Nimm deine Karriere selbst in die Hand!" lädt das Westfield Donau Zentrum am Montag, den 13. Februar, von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr zur Jobmesse. Interessierte Besucher erhalten die