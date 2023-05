Uwe Rembor

Uwe Rembor ist Interim Manager mit mehr als 35 Jahren internationaler Führungserfahrung. Im CASH-Interview über New-Work-Modelle abseits eines Großraumbüros formuliert er spitz: "Die Krankenschwestern können keine Patienten mit nach Hause nehmen und Home Office machen und die Feuerwehr kann nicht sagen, wir löschen nur noch an vier Tagen in der Woche."

New-Work-Modelle werden oft nur für Großraumbüros und Computerarbeitsplätze erdacht. CASH hat Interims-Manager Uwe Rembor befragt, welche Chancen er für agilere Arbeitsweisen in anderen Geschäftsbereiche, gerade im Handel, sieht, und wo es keine gibt.

CASH: New Work ist ein Buzzwort für viele Bereiche im Arbeitsmarkt. Was bedeuten Schlagworte wie Arbeitszeit- oder -ort Flexibilität für Jobs im Handel, die nicht in der Verwaltung oder