oksix - stock.adobe.com

Da sind sie, die Arbeitnehmer der Zukunft. Frühkindliche Bildung als Schlüsselfaktor für den künftigen Arbeitsmarkt.

72 Prozent der im Handel Angestellten sind weiblich. Um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine Steigerung der Vollzeitquote bei Frauen zu erreichen, müsste ein Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung her. Nach dem Kinderbetreuungsgipfel der Sozialpartner am 10. Jänner 2023 in der Wiener Hofburg steht fest: Flächendeckende und leistbare Kinderbetreuung ist für den Arbeitsmarkt unerlässlich.

Die Wirtschaft braucht auch künftig gut ausgebildete Arbeitnehmer. Diese tummeln sich momentan allerdings noch in den Kindergärten und Schulen, und lernen - hoffentlich - fundiert fürs