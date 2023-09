Joa Souza - stock.adobe.com

Ein Standort von Atacadão in der brasilianischen Stadt Salvador

Carrefour will sein brasilianisches Großhandelsformat Atacadão auch nach Frankreich bringen. Offenbar kommen die Pläne voran – ein Logo für das C+C-Konzept hat der Händler nun registriert. Und auch ein Standort für den ersten Markt scheint gefunden.

Carrefour hat das Logo seines neuen Großhandelsformats Atacadão offiziell in Frankreich registriert. Das ursprünglich in Brasilien beheimatete C+C-Format ist bisher lediglich no