Attensam: Hausbetreuung trotz Corona

Dienstleistungen wie professionelle Reinigung, Desinfektion oder Gebäudeinstandhaltung sind ein Grundpfeiler für die Systemerhaltung. Deshalb ist Attensam weiter im Einsatz, um Sauberkeit und Hygiene sicherzustellen.

Gerade in der derzeitigen Situation ist es wichtig, Liegenschaften sauber zu halten, die Sicherheit in der Haustechnik zu gewährleisten, Bäume auf Schäden zu kontrollieren oder einen Schädlingsbefall zu verhindern. Attensam-Mitarbeiter kümmern sich deshalb weiterhin darum, Handläufen, Türgriffen, Lichtschaltern sowie Sprechanlagen- und Lifttasten in den Stiegenhäusern zu reinigen. Außerdem werden die Beleuchtung, von Aufzugsanlagen sowie Türen oder Dachrinnen auf Schäden überprüft, um die Sicherheit auf Gemeinschaftsflächen aber auch von Unterhalt wie Arztpraxen aufrecht zu erhalten. Attensam verweist dabei auf die ihnen vorliegenden Informationen der Wirtschaftskammer Österreich, wonach SARS-CoV-2 auf trockenen Flächen etwa eine Viertelstunde aktiv sei. Der Virus wird durch einen basischen Mantel geschützt, der durch Seife entfernt wird und den Erreger abtötet. Sauberkeit ist deshalb besonders wichtig.