Markus Wache

Erich Stockhausen war Vortragender am diesjährigen CASH Handelsforum.

Die Rewe Group baut auf Erich Stockhausen: Nach LZ-Informationen bahnt sich eine weitere Amtszeit des Erkrather Kaufmanns an der Spitze des Aufsichtsrats an. Die Wahlen für das Kontrollgremium finden bei der Jahreshauptversammlung statt, die am Wochenende in Österreich startet.

Die Rewe Group setzt auf Kontinuität bei einer der wichtigsten Positionen im Konzern: Nach LZ-Recherchen ist vorerst nicht mit einer Änderung an der Spitze des Aufsichtsrats zu rechnen. Laut