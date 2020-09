Nach der vorübergehenden Schließung der BackWerk-Filiale am Villacher Hauptbahnhof, sperrt diese mit einem neuen Chef wieder auf.

Am 14. September 2020 eröffnet die BackWerk-Filiale in Villach wieder ihre Tore. Mit Wolfgang Fritz konnte ein neuer Franchisenehmer gewonnen werden. "Wir freuen uns, mit Wolfgang Fritz einen kompetenten Franchisenehmer an unserer Seite zu haben, der den Standort am Villacher Hauptbahnhof übernommen hat", so Marcus Gamauf Geschäftsführer BackWerk AT GmbH.Die Filiale umfasst rund 130 Quadratmeter Geschäftsfläche. Vor Ort werden frisch zubereitete Snacks, belegte Weckerl und Brote sowie Kaffeespezialitäten angeboten. BackWerk punktet aber auch mit frischen Salaten, Säften und Smoothies. Der Store ist in einer angenehmen Lounge-Atmosphäre gestaltet und bietet den Gästen einen gemütlichen Sitzbereich und einen eigenen Kinderbereich.