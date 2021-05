Die Bäckerei Der Mann kooperiert seit 10. Mai 2021 mit dem Lieferservice mjam, wobei man in Wien nun zahlreiche Backwaren online ordern und sich anschließend liefern lassen kann.

15 verschiedene Brotsorten, 16 Gebäcksorten, 28 süße Köstlichkeiten, 13 Snacks und diverse Getränke kann man nun von der Bäckerei Der Mann beim Lieferservice mjam bestellen. Ausgeliefert wird die Ware aktuell von folgenden vier Wiener Standorten der Bäckerei Der Mann: Taborstraße im 2. Bezirk, Arbeitergasse im 5. Bezirk, Alser Straße im 8. Bezirk und Franz-Jonas-Platz im 21. Bezirk. Der Lieferzeitraum orientiert sich an den Filialöffnungszeiten und ist täglich ab 8.00 Uhr möglich. Der Mindestbestellwert beträgt laut mjam-Website fünf Euro und es fällt keine Liefergebühr an."Wir sehen, dass der Trend auch bei Lebensmitteln immer mehr in Richtung Online-Bestellung geht. Besonders in der gerade herausfordernden Zeit, in der viele Personen ihre Kontakte reduzieren wollen, freuen wir uns durch die Kooperation mit mjam erneut einen neuen Vertriebsweg anzubieten. Kundinnen und Kunden können sich so bequem unsere frischen Backwaren direkt nach Hause liefern lassen", sagt Bäckermeister Michael Mann anlässlich des Starts der Kooperation mit mjam am 10. Mai 2021.