Gemäß dem Motto "Das Grundnahrungsmittel Brot muss leistbar sein" bietet die Bäckerei DerMann ein Kilogramm Hausbrot bis zum 31. Jänner 2023 um 2,50 Euro an.

Es ist eine langfristige, auf drei Monate angelegte Aktion. Statt bisher 3,95 Euro, kostet in den Monaten November und Dezember 2022 sowie Jänner 2023 ein Kilogramm Hausbrot nur 2,50 Euro. Dieses wird auf Basis eines Natursauerteigs hergestellt und enthält 43 Prozent Roggenmehl sowie Weizenmehl und Weizenvollkornmehl.



"Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden besonders in diesen schwierigen Lebenslagen unterstützen und sicherstellen, dass sie sich Brot weiterhin leisten können. Daher garantieren wir in den nächsten drei Monaten den Preis von 2,50 Euro pro Kilogramm Hausbrot, komme was wolle", erklärt Bäckermeister Michael Mann, der weiters betont: "Auch wir stehen vor der Herausforderung der Teurungswelle und sind am Limit, sei es bei den Rohstoffen, bei der Energie fürs Backen oder beim Transport. Aber wir lassen unsere Kundinnen und Kunden sicher nicht im Regen stehen."