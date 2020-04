Die Bäckerei Felber lädt ab 16 Uhr Krisenhelfer als Dankeschön für ihren Einsatz zu Kaffee und Gebäck ein.

Ärzte, Polizisten, Sanitäter, Pfleger und Zivildiener leisten in diesen Tagen besonders viel. Das dankt ihnen die Bäckerei Felber nun auf ihre Weise. In den 15 offenen Wiener Filialen versorgt sie Einsatzkräfte kostenlos mit Kaffee und Gebäck. Um das Dankeschön zur Stärkung zu erhalten, können die Helfer einfach ab 16 Uhr in Uniform oder mit Dienstausweis in die Bäckereien kommen.