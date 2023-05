Real - stock.adobe.com

Ein belebter Ortskern ist in vielerlei Hinsicht wertvoll: Er zieht weitere Händler an, lädt die Bevölkerung ein, die Wertschöpfung im Ort zu beleben und schafft Zusammenhalt.

Den Städten und Gemeinden geht das Leben aus. Auch in Deutschland gewinnt das Händlersterben in den Ortszentren an Bedeutung. Wie man erfolgreich entgegenwirken kann, auch in Österreich, hat CASH bei einem Experten mit psychologischem Ansatz nachgefragt.

Der jüngste "City Retail Health Check" des Badener Beratungsinstituts Standort + Markt brachte für Österreich überraschende Ergebnisse. Denn auch im Jahr drei nach Ausbruch der Cor